Экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко могут поместить в штрафной изолятор. Специальная комиссия посетит колонию для подробной проверки инцидента с нападением другого заключённого.
Сообщается, что на осуждённого было совершено нападение с целью незаконного возбуждения уголовного дела. Защита Захарченко уже написала заявление по факту происшествия. Администрация колонии говорит о психической нестабильности нападавшего.
Не было никакой драки. На Захарченко напали, он уклонился от удара и всё, — говорит адвокат экс-полковника Валерия Туникова.
Сам Захарченко назвал инцидент «банальной провокацией».
Как сообщал NEWS.ru ранее, Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких, на общую сумму около 9 миллиардов рублей.
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