https://static.news.ru/photo/7727fa52-3b92-11ea-8b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко могут поместить в штрафной изолятор. Специальная комиссия посетит колонию для подробной проверки инцидента с нападением другого заключённого.

Сообщается, что на осуждённого было совершено нападение с целью незаконного возбуждения уголовного дела. Защита Захарченко уже написала заявление по факту происшествия. Администрация колонии говорит о психической нестабильности нападавшего.

Не было никакой драки. На Захарченко напали, он уклонился от удара и всё, — говорит адвокат экс-полковника Валерия Туникова.

Сам Захарченко назвал инцидент «банальной провокацией».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких, на общую сумму около 9 миллиардов рублей.