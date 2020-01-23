https://static.news.ru/photo/fb35d8ac-3e01-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в провинции Хубэй. Скончался 80-летний мужчина. Об этом сообщили власти Китая.

Министерство финансов КНР готово выделить около одного миллиарда юаней на борьбу с эпидемией, которая началась из-за коронавируса. Вспышка пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Однако средства получит вся провинция Хубэй.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что на разработку вакцины от коронавируса у медиков уйдёт приблизительно полгода.