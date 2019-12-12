https://static.news.ru/photo/19390e52-1cea-11ea-925a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasyl Shevchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд вскоре изберёт им меры пресечения.

Только что Нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. В деле продолжаются активные следственные действия, — сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство.

Ранее NEWS.ru писал о смерти замредактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Он скончался в ночь на 12 декабря. Следователи начали проверку обстоятельств смерти журналиста. По предварительным данным, скорая помощь приезжала к Виноградову, когда у того открылось кровотечение. Однако врачи не остановили кровь, а просто наложили повязку и уехали.