На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд вскоре изберёт им меры пресечения.
Только что Нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. В деле продолжаются активные следственные действия, — сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство.
Ранее NEWS.ru писал о смерти замредактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова. Он скончался в ночь на 12 декабря. Следователи начали проверку обстоятельств смерти журналиста. По предварительным данным, скорая помощь приезжала к Виноградову, когда у того открылось кровотечение. Однако врачи не остановили кровь, а просто наложили повязку и уехали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен