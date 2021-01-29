Задержаны подозреваемые в убийстве футболиста Дробыша

https://static.news.ru/photo/06902edc-6390-11eb-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: omsk.sledcom.ru

Сотрудники полиции и Следственного комитета установили личности подозреваемых в убийстве бывшего футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

В кратчайшие сроки личности были установлены. Тридцатого января при силовой поддержке СОБРа Управления Росгвардии по Омской области один из них — 33-летний омич — задержан по месту жительства в Советском округе, второй — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых на проспекте Космическом, — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны после просмотра записей камер видеонаблюдения и опроса жителей домов рядом с местом преступления. Следователи выяснили, что на спортсмена и его друга напали двое мужчин.

Задержанные на допросе рассказали, что в ночь на 27 января на улице заметили двоих молодых людей, которые возвращались домой из магазина. Один из злоумышленников напал на прохожих с ножом. В результате нападения один из молодых людей получил ранения и был госпитализирован, другой — Егор Дробыш — от полученных ран скончался до прибытия медиков.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. СУ СК РФ уже подготовило ходатайство о заключении двоих мужчин под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что в США четырёх несовершеннолетних американок обвинили в убийстве подростка в торговом центре Walmart в штате Луизиана. Сотрудники полиции арестовали четырёх подростков 12, 13 и 14 лет. По версии следствия, одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Происходящее участницы инцидента транслировали в социальных сетях Facebook и Instagram.