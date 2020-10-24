Задержаны фигуранты дела о мошенничестве с имуществом актёра Баталова

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Следователи задержали Михаила Цивина и Наталию Дрожжину и предъявили им обвинение в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Потерпевшими по делу являются вдова актёра и его дочь.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве, фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актёра, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия, — говорится в сообщении ведомства.

Супруга и 52-летняя дочь Баталова, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», писал NEWS.ru.