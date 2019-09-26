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Следственный комитет России предъявил обвинение ранее арестованным по делу о финансировании терроризма девятерым членам организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Обвинение предъявлено 9 фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует её ТАСС .

По её словам, группу сборщиков средств для организации организовал вступивший в её ряды россиянин. Всего в сообщество вошло порядка 30 участников.

Как ранее писал News.ru, в 2019 году полиция и ФСБ выявили ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны, среди них Ставропольский край, Москва, Владимирская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и ЯНАО.