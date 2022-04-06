Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера

Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера. К нему обратились с заказом на 10 тысяч долларов, передаёт РИА Новости.

За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать пророссийского блогера. В качестве вознаграждения боевику предложили крупную сумму.

Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства, — пояснил задержанный во время допроса.

Агента СБУ под прикрытием задержали 6 апреля. Силовики обнаружили при нём справку из психиатрического диспансера и поддельные документы. Задержанный оказался душевнобольным.

В справке, выданной городским психдиспансером, указано, что агент состоит на учете с 2017 года с диагнозом «органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации», — сказано в сообщении.

Силовики выяснили, что мужчина после начала специальной военной операции России на Украине записался в территориальную оборону. Там его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».

Как пояснил задержанный, его подразделение должно было занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Агент СБУ отправил сослуживцев на задание, а тем временем съездил на личной машине домой и сделал фотографии с оружием в руках, чтобы далее разместить их в социальных сетях.