Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера
Полина Шестак
Полина Шестак
16:31, 06 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера. К нему обратились с заказом на 10 тысяч долларов, передаёт РИА Новости.
За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать пророссийского блогера. В качестве вознаграждения боевику предложили крупную сумму.
Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства, — пояснил задержанный во время допроса.
Агента СБУ под прикрытием задержали 6 апреля. Силовики обнаружили при нём справку из психиатрического диспансера и поддельные документы. Задержанный оказался душевнобольным.
В справке, выданной городским психдиспансером, указано, что агент состоит на учете с 2017 года с диагнозом «органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации», — сказано в сообщении.
Силовики выяснили, что мужчина после начала специальной военной операции России на Украине записался в территориальную оборону. Там его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».
Как пояснил задержанный, его подразделение должно было занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Агент СБУ отправил сослуживцев на задание, а тем временем съездил на личной машине домой и сделал фотографии с оружием в руках, чтобы далее разместить их в социальных сетях.