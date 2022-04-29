Задержанный сторонник ИГ в Карачаево-Черкесии готовил теракт

Фото Национальный антитеррористический комитет

Последователь «Исламского государства» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) готовил теракт в Карачаево-Черкесии, пишет РИА Новости. Представители центра общественных связей (ПЦО) ФСБ уточнили, что неизвестный планировал подрыв одного из объектов, принадлежащих местным органам власти и правопорядка. Злоумышленника удалось задержать в городе Карачаевск, отметили в спецслужбах. Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире террориста, изъяв самодельное взрывное устройство.

ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации ИГ, планировавшего совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка. Указанное лицо при подготовке к реализации своего преступного замысла было задержано в городе Карачаевск, — сообщили в ФСБ.

28 марта Guardian сообщил, что представители «Исламского государства» взяли на себя ответственность за вооружённое нападение в израильском городе Хадера, в результате которого погибли двое полицейских. В издании уточнили что это первый случай с 2017 года, когда боевики ИГ официально заявили об организации атаки в Израиле.

В Симферополе 28 апреля в крупнейшем торгово-развлекательном центре «Меганом» готовился теракт. В РИА Новости сообщили, что инициатором был бывший украинский военный. Ранее в ФСБ сообщили о задержании «сторонника неонацизма» 1988 года рождения. По данным ведомства, он готовил теракт по указанию бойцов полка «Азов»: мужчина получал инструкции в переписке.