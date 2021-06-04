Задержанный россиянин избил троих полицейских в изоляторе

https://static.news.ru/photo/149fc030-c5d0-11eb-89a8-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Ростовской области задержанный мужчина избил троих сотрудников полиции в изоляторе временного содержания. Об этом сообщается на сайте областного управления СКР.

Напал на полицейских 33-летний житель Морозовского района, которого в мае задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он нанёс сотрудникам МВД множественные удары руками и ногами в различные части тела.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что трое жителей Томской области — отец и двое сыновей — избили сотрудника ДПС. Инспектор остановил их машину и, у становив, что у водителя отсутствуют права, начал составлять протокол. В это время злоумышленники напали на него и нанесли множественные удары по голове и телу.