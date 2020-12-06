Задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

https://static.news.ru/photo/86790ddc-385f-11eb-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Grandis/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Их дело уже передано в суд.

Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению, — заявил РИА Новости осведомлённый турецкий источник.

Сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали в Стамбуле, 3 декабря они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Как писал NEWS.ru, постоянная комиссия по свободе информации и правам Совета по правам человека (СПЧ) РФ выразила обеспокоенность инцидентом в Анкаре, где в дома журналистов Sputnik в марте ворвались неизвестные лица. СПЧ призвал международные организации обратить самое пристальное внимание на происшествие, а также обратился к турецким властям с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность представителей СМИ. Кроме того, турецких правоохранителей просят проверить законность задержания журналистов, последовавшего после нападения. Всё произошедшее СПЧ назвал грубейшим нарушением прав журналистов.