Задержанные в Турции российские журналисты готовили сюжет о создании БПЛА

https://static.news.ru/photo/5726ed34-3881-11eb-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baykar/facebook.com

Журналисты НТВ, задержанные в Турции, снимали сюжеты про коронавирус и создание беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

Один из сюжетов был про COVID, другой сюжет был про производство беспилотников. Их задержали в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в «Яндексе» его можно найти, — приводит РИА Новости слова главного редактора НТВ Александры Кошарницкой.

Она добавила, что журналисты были задержаны сразу по приезде на предприятие. Они связались с телекомпанией, сообщили, что задержаны полицией.

Но насколько мы понимаем, содержались они не в полиции. Официальных данных, где, как и кем, у нас не было, — заключила Кошарницкая.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны 3 декабря. Тогда же они перестали выходить на связь. По данным источника в турецком МИД, журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съёмку без разрешения. В администрации Стамбула подтвердили задержание журналистов за несанкционированную съёмку, уточнив, что срок их пребывания под стражей продлён до трёх дней.

Как сообщал NEWS.ru, задержанным россиянам может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Их дело уже передано в суд, но суд пока не приступил к рассмотрению.