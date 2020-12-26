Задержанные в Дагестане террористы готовили теракт на Новый год

https://static.news.ru/photo/3c780c22-477a-11eb-b499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре члена ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России), задержанные в Дагестане 26 декабря, готовили теракт на Новый год.

Ранее сообщалось, что в Махачкале была выявлена группа злоумышленников, готовивших теракт в республике. Операцию провели ФСБ и местная полиция.

Это была «спящая» ячейка. Всем задержанным от 25 до 28 лет, раньше в поле зрение правоохранительных органов они не попадали, сообщает ТАСС.

Её члены закупались оружием, конкретного плана не было, хотели на Новый год подорвать СВУ (самодельное взрывное устройство. — NEWS.ru) или напасть на полицейских, — заявил журналистам источник в правоохранительных органов.

Он добавил, что террористы обсуждали между собой даже нападение с ножами, если не достанут другого оружия, а потом должны были покончить с собой.

Как писал NEWS.ru, в Беслане на 88-м году жизни умерла экс-директор школы № 1 Лидия Цалиева, которая оказалась в числе заложников во время теракта в сентябре 2004 года.

Цалиева получила травмы во время террористического акта, но ей удалось выжить. После освобождения школы от боевиков её выносили из здания на руках. В 2005 году по состоянию здоровья она оставила должность директора и вышла на пенсию.