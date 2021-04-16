Задержанного в Петербурге украинского консула освободили

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Украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка отпустили, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании Сосонюка с поличным «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».

Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении, — сообщил «Интерфаксу» Николенко.

Обстоятельства задержания дипломата ещё выясняются. В ближайшее время Киев должен определиться, как отреагировать на эту провокацию. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что Сосонюка вышлют из России.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб задержали консула Генерального консульства Украины. Об этом в субботу, 17 апреля, рассказали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Консула Александра Сосонюка задержали с поличным накануне в ходе его встречи с гражданином РФ при получении сведений закрытого характера. В ФСБ считают, что данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Международные нормы гласят, что дипломаты неприкосновенны в стране, где они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.