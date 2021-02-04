Задержанного на митинге трансгендера отправили в подмосковный спецприёмник

https://static.news.ru/photo/df16e9a2-670b-11eb-b283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанного на митинге трансгендера отправили отбывать административный арест в спецприёмник в Подмосковье. Об этом NEWS.ru сообщил член ОНК Подмосковья Александр Мальцев.

В один из подмосковных спецприёмников из Москвы привезли трансгендера. По словам наблюдателя, сначала сотрудники спецприёмника не знали, в какую камеру его определить — в женскую или в мужскую. В итоге было решено разместить его в одиночной камере. Как пояснил Мальцев, законодательство запрещает содержать вместе мужчин и женщин.

NEWS.ru разбирался, что происходит в спецприёмниках и какой резерв есть у полиции для новых потенциальных задержанных.