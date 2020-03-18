https://static.news.ru/photo/4655a72c-68d7-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись. Через несколько дней они вернулись на место преступления и подожгли две машины, припаркованные на территории дилерского центра, — процитировали официального представителя МВД России Ирину Волк в ТАСС.

Позже мужчины вернулись и вновь открыли стрельбу по автосалону, при этом повредив восемь автомобилей.

Отмечается, что подозреваемые — ранее судимые.

Как сообщал NEWS.ru ранее, злоумышленники обстреляли из неизвестного оружия автосалон на Рязанском проспекте. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчины подъехали к салону на автомобиле «ВАЗ-2115», после стрельбы скрылись, а через полчаса полиция обнаружила их автомобиль.