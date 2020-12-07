Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин

https://static.news.ru/photo/0a227c28-3931-11eb-91a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заместителя председателя правительства по экономическому развитию Бурятии Алексея Мишенина задержали. ФСБ проводит обыски.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По её данным, это может быть связано с работой Новосибирского авиаремонтного завода, передаёт РИА Новости.

Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан, — рассказали в пресс-службе.

Мишенин занимает пост зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию с марта 2019 года. Восемь лет он работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, в 2011 году стал его генеральным директором. В ноябре 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли Бурятии, которую занимал до декабря 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный врач Забайкальской краевой клинической больницы Виктор Шальнёв задержан по подозрению в получении взяток. Задержание было произведено ещё 4 декабря, когда врач находился в Сочи. После этого медика доставили в Читу.