В Санкт-Петербурге задержан выходец из Таджикистана, наехавший на автомобиле на сотрудника полиции за сделанное замечание.
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31-летний подозреваемый припарковал свою машину Opel Astra в неположенном месте 20 сентября. На требование полицейского переставить авто и предъявить документы нарушитель начал ругаться матом, а после совершил наезд на правоохранителя, следует из материалов дела.
Пострадавший получил травмы ног. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
Это уже не первый подобный случай в Северной столице. В конце августа пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины. Оказалось, что нарушитель является сыном российского бизнесмена, писал News.ru.