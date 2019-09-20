https://static.news.ru/photo/63a98fd6-dc56-11e9-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Санкт-Петербурге задержан выходец из Таджикистана, наехавший на автомобиле на сотрудника полиции за сделанное замечание.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

31-летний подозреваемый припарковал свою машину Opel Astra в неположенном месте 20 сентября. На требование полицейского переставить авто и предъявить документы нарушитель начал ругаться матом, а после совершил наезд на правоохранителя, следует из материалов дела.

Пострадавший получил травмы ног. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Это уже не первый подобный случай в Северной столице. В конце августа пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины. Оказалось, что нарушитель является сыном российского бизнесмена, писал News.ru.