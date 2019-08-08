В Следственном комитете РФ сообщили, что 41-летний водитель автобуса, попавшего в ДТП в районе посёлка Верхнебаканский Краснодарского края, задержан.
По предварительным данным, водитель превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу машине, которая имела преимущество, говорится на официальном
Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Там столкнулись Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. От удара обе машины упали с обрыва.
Ранее девушка, выжившая в ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском, рассказала об аварии. Кристина Абрамова получила лёгкие травмы. Её молодому человеку повезло меньше: он попал в реанимацию с переломом таза, писал News.ru.