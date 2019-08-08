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Житель Санкт-Петербурга выбросил с 15-го этажа стеклянную бутылку, и она угодила в прохожего. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошёл в июне 2018 года после 11 часов вечера. Находясь на кухне в квартире по проспекту Маршака, выкинул из окна кухни стеклянную бутылку объёмом 0,75 литра, которая, пролетев с...