Задержан третий подозреваемый в убийстве ребёнка под Красноярском

https://static.news.ru/photo/27f9b276-abdc-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Шушенском районе Красноярского края третьего подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Об этом 11 июня сообщили представители СК РФ.

Очередным подозреваемым по этому делу оказался 14-летний школьник. Ранее подросток уже имел проблемы с органами правопорядка. На несовершеннолетнего у полиции есть ряд отрицательных характеристик.

На школьника правоохранители вышли в результате допросов соучастников преступления, один из которых дал показания против подростка. В настоящий момент он задержан, следствие просит выбрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В СК рассказали, что в ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей и очевидцев, назначено 30 экспертиз и проведено свыше десяти обысков, передаёт «МК в Красноярске».

Как ранее писал NEWS.ru, следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25-летнему жителю деревни Нижняя Коя Красноярского края. Кроме того, дело завели на сотрудников центра соцобеспечения.

Мужчину обвинили в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней.