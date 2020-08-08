Задержан стрелявший на свадьбе в Москве мужчина

https://static.news.ru/photo/fe393566-da0b-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали участника свадебного кортежа, открывшего стрельбу из травматического пистолета «ТТК» на западе Москвы.

Инцидент произошёл на Староволынской улице днём 8 августа. Один из принимавших участие в празднике несколько раз выстрелил в воздух, никто не пострадал.

Задержанным оказался 24-летний мужчина, изъяты оружие и семь гильз, проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, свадьба на грузовиках прошла в станице Северской Краснодарского края. Жених и невеста приехали к ЗАГСу на таком транспорте. Молодожёны решили подчеркнуть, что жених родом из Армении, а невеста из Греции.