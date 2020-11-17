Задержан соучастник убийства «колбасного короля» Маругова

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Второй подозреваемый в убийстве владельца колбасных заводов Владимира Маругова задержан в Истре. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Преступление произошло в ночь на 2 ноября в Подмосковье. Маругов был застрелен из арбалета. В результате следственных действий был задержан Александр Мавриди, работавший у бывшей жены убитого. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области, — цитирует Ольгу Врадий ТАСС.

Помимо этого, Мавриди удерживал в заложниках мужчину. Позднее выяснилось, что им оказался известный в прошлом адвокат Алексей Завгородний, защищавший когда-то киллера Александра Солоника.

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