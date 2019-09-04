На Волоколамском шоссе в Москве сотрудниками Росгвардии задержан пьяный водитель, сбивший ребёнка.
По данным пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 45-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Camry, наехал на ребёнка, после чего скрылся. При задержании от мужчины исходил резкий запах алкоголя.
Документы на право управления машиной у него отсутствовали. Как передаёт АГН «
Пострадавший ребёнок доставлен в больницу. Он получил повреждения различной степени тяжести.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП.