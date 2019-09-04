https://static.news.ru/photo/57abefc0-cf41-11e9-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На Волоколамском шоссе в Москве сотрудниками Росгвардии задержан пьяный водитель, сбивший ребёнка.

По данным пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 45-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Camry, наехал на ребёнка, после чего скрылся. При задержании от мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Документы на право управления машиной у него отсутствовали. Как передаёт АГН « Москва », сейчас его передали полиции.

Пострадавший ребёнок доставлен в больницу. Он получил повреждения различной степени тяжести.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП.