Задержан пособник казанских стрелков

https://static.news.ru/photo/6c4cc02e-b236-11eb-a422-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособник людей, которые устроили стрельбу в казанской школе, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на местные СМИ.

Как оказалось, пособником злоумышленников был некий 41-летний Рамиль Мухамедшин. В сообщении также указывается, что незадолго до трагедии задержанный стрелок вёл свой Telegram-канал, в котором делился предстоящими планами.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о личности стрелка, который открыл стрельбу в казанской школе.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Погибли, по последним данным, 13 человек. По предварительной информации, среди жертв — ученики, а также один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё 12 человек, в том числе один взрослый, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Сообщается, что стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, он заявил, что дома заложил бомбу. СМИ сообщили, что в одной из квартир на улице Туганлык действительно произошёл взрыв. Второй стрелок, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.