Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт РИА Новости.

В городе Королёве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева, — сказала Волк.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают две основные версии причин убийства. Согласно первой, Новосельцев мог быть убит с целью ограбления, согласно второй — мотивом могла стать месть преступников за старые уголовные дела.

Тело бывшего замначальника ГУЭБ МВД обнаружила утром 25 октября его дочь на дачном участке. Следователи не исключают, что перед убийством мужчина подвергся пыткам — в нескольких комнатах обнаружена его кровь. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Алексея Новосельцева считали одним из лучших специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. Он возглавлял штаб по расследованию заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Кроме того, после отставки полицейский негласно отвечал за службу безопасности РПЦ и был приближён к патриарху Алексию II.