https://static.news.ru/photo/0f7a5122-d94d-11e9-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 55-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.

Женщина узнала в задержанном лицо, совершившее в отношении неё противоправное деяние, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Инцидент произошёл 16 сентября. Врач шла по вызову на дом к пациенту. Она не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к прохожему. Злоумышленник отвёл её в безлюдное место, где изнасиловал.

Как ранее писал News.ru, городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.