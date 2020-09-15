Задержан организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex

https://static.news.ru/photo/9ced8a7e-f751-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. По версии следствия, его компания с офисом в «Москва-Сити» присваивала деньги клиентов, которые были уверены, что играют на бирже.

Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт об Александре Смирнове. Его фирма работала под вывеской компании STForex, которая с 2014 года не имеет лицензии. На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы и оставался в плюсе. Затем новичка призывали сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали злоумышленникам все сбережения.



Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесённый им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Дело расследуется более двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат законодательной думы Геннадий Савочкин задержан по подозрению в мошенничестве в Хабаровске. Он входил в узкий круг приближённых бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.