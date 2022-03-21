Задержан обливший кислотой свою бывшую девушку и её друга мужчина в Москве

Полицейские задержали мужчину, облившего кислотой мужчину и женщину в Подольском проезде в Москве. Им оказался 25-летний Дмитрий П., сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, с девушкой, которой подозреваемый плеснул кислотой в лицо, он встречался четыре года. Но в 2020 году они расстались из-за постоянных скандалов, после чего отвергнутый ухажёр неоднократно угрожал девушке. Он якобы заявлял, что она будет только с ним. По данным РЕН ТВ, подозреваемый подстерегал пару у подъезда, и когда молодые люди вышли, плеснул в них кислоту. Серьёзнее всего пострадала девушка, которая получила ожоги лица.

Как сообщает Telegram-канал, девушка и её новый молодой человек — коллеги. Оба работают в поликлинике Домодедово, он — врачом, а девушка — фельдшером.

Задержанный оказался экс-кандидатом в депутаты московского района Печатники, он баллотировался от партии «Яблоко».

Ранее сообщалось, что неизвестный облил кислотой пару и 11-летнего ребёнка в столице. Ребёнок оказался соседским мальчиком, которому капли кислоты попали на руку, госпитализация ему не потребовалась.