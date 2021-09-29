Задержан иностранец, забравшийся под потолок во Внуково

Иностранного гражданина, который залез в одном из терминалов аэропорта Внуково под потолок, задержала полиция. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, который, по предварительной информации, является гражданином Кубы, залезший под потолок в терминале А аэропорта Внуково, в настоящее время задержан и передан сотрудникам полиции, — отметил инсайдер.

Кубинца отправили в отдел МВД. Он объяснил свои действия тем, что в здании аэропорта вынужден находиться уже несколько дней. Он обменял билет на рейс домой, но вылет состоится только через четыре дня. Поэтому мужчина решил привлечь к своей персоне внимание таким необычным и опасным способом.

Иностранец забрался под крышу терминала и угрожал спрыгнуть. По неподтверждённым данным, он был пьян.

Ранее мужчина забрался на Эйфелеву башню и угрожал спрыгнуть с монумента. Он находился в статусе просителя убежища во Франции. По данным французской стороны, он оказался выходцем из России.