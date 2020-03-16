https://static.news.ru/photo/96ec61f4-675f-11ea-9df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный житель забайкальского города Сретенска нанёс многочисленные ножевые ранения своему соседу, снял процесс убийства на камеру мобильного телефона и поделился этим видео со своей знакомой в WhatsApp. За убийство его приговорили к 12 годам колонии.

Как сообщает «МК в Чите», в ноябре прошлого года подсудимый украл у своего соседа 2,7 тыс. рублей и вечером того же дня напал на него с ножом, нанеся не менее 16 ударов в область поясницы и груди. Потерпевший скончался на месте. Позже убийца вызвал скорую помощь и заявил, что случайно обнаружил труп соседа.

Подсудимого приговорили к 12 годам и трём месяцам колонии с ограничением свободы на один год.

Как писал NEWS.ru, пьяный мужчина 1991 года рождения ударил ножом сотрудника столичной полиции в переходе станции метро «Савёловская» в Москве. Пострадавшего старшего сержанта госпитализировали с ранением в грудь. Нападавшего тут же задержали.