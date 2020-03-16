Пьяный житель забайкальского города Сретенска нанёс многочисленные ножевые ранения своему соседу, снял процесс убийства на камеру мобильного телефона и поделился этим видео со своей знакомой в WhatsApp. За убийство его приговорили к 12 годам колонии.
Как
Подсудимого приговорили к 12 годам и трём месяцам колонии с ограничением свободы на один год.
Как писал NEWS.ru, пьяный мужчина 1991 года рождения ударил ножом сотрудника столичной полиции в переходе станции метро «Савёловская» в Москве. Пострадавшего старшего сержанта госпитализировали с ранением в грудь. Нападавшего тут же задержали.
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