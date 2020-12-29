За сутки ещё 29 жителей Кузбасса получили обморожения

https://static.news.ru/photo/48dee02a-49b5-11eb-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Кузбассе растёт число пострадавших от сильных морозов. В понедельник, 28 декабря, ещё 29 жителей, в том числе один ребёнок, обратились за помощью в связи с обморожениями. Были госпитализированы 17 человек.

Накануне, 26 и 27 декабря, обморожения получили 44 человека, из них трое детей, 19 пострадавших были госпитализированы.

Не стал исключением и минувший понедельник — из 29 пострадавших за сутки — один ребёнок и пять человек в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировано 17 человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Сильные морозы стоят в Кузбассе с 26 декабря, температура воздуха в разных районах региона держится в районе от минус 30 до минус 47 градусов. 29 декабря началось потепление. По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит минус 15–20 градусов, местами до 25 градусов мороза. Очередная волна похолоданий накроет Кузбасс в новогоднюю ночь — столбики термометров вновь опустятся до минус 37 градусов.

В Западной Сибири зафиксированы рекордные за последние 50–100 лет морозы. Неблагоприятные погодные условия привели к росту числа случаев обморожения. Так, в минувшие выходные в Новосибирской области с обморожением в медучреждения обратились более 30 человек, тогда как с начала зимы регистрировались лишь единичные случаи. В Кемеровской области с такими жалобами обратились к медикам свыше 40 человек, три случая обморожения произошли с детьми.

В связи с сильными морозами отменены более ста автобусных рейсов, возникли проблемы с авиасообщением, участились аварийные ситуации на дорогах. В ряде регионов Сибири действует режим повышенный готовности, экстренные службы работают в усиленном режиме, писал NEWS.ru.