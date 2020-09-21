За рулём внедорожника, попавшего в ДТП в Москве, был рэпер Эллей

https://static.news.ru/photo/0b5463da-fc1a-11ea-bc91-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Дептранс Оперативно»

Виновником аварии в центре Москвы, в результате которой пострадали три человека, оказался водитель внедорожника Infiniti. По данным Департамента транспорта столицы, он проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. За рулём элитной иномарки был рэпер Эльмин Гулиев, известный как Эллей.

Как сообщает РЕН ТВ, 27-летний молодой человек часто вёл прямые эфиры в Instagram, находясь за рулём. В результате аварии на Остоженке пострадали три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись у дома 47 по улице Остоженка в центре Москвы. В результате первый внедорожник выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, а затем влетел в стену дома.