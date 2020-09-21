За рулём внедорожника, попавшего в ДТП в Москве, был рэпер Эллей

Виновником аварии в центре Москвы, в результате которой пострадали три человека, оказался водитель внедорожника Infiniti. По данным Департамента транспорта столицы, он проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. За рулём элитной иномарки был рэпер Эльмин Гулиев, известный как Эллей.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись у дома 47 по улице Остоженка в центре Москвы. В результате первый внедорожник выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, а затем влетел в стену дома.
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