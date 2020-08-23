За протаранившим автобус на Калужском шоссе грузовиком числится 34 штрафа

https://static.news.ru/photo/bff5847e-e570-11ea-97c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Грузовик, врезавшийся в автобус на 25-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, имеет 34 штрафа, из них 27 — за превышение скорости. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — шесть и один — за пересечение сплошной, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, поэтому он врезался в автобус. В результате ДТП двум людям понадобилась госпитализация. Всего пострадали 10 человек. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

NEWS.ru писал, что четырёхлетняя девочка погибла в результате ДТП в Тюменской области. Авария произошла на автодороге Тюмень — Омск между деревнями Быково и Новолокти. Водитель автомобиля Nissan X-Trail пытался обогнать грузовик, но на мокрой дороге столкнулся с Geely. Девочка сидела на заднем сиденье внедорожника в автокресле. Врачи не смогли её спасти. Всего в аварии пострадали шесть человек.