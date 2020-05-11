За неделю в РФ потушено более 620 лесных пожаров

https://static.news.ru/photo/b1bc8706-9370-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

В России в период с 4 по 10 мая потушено 627 лесных пожаров, общая площадь которых составила 119,7 тысяч га.

Об этом сообщили в федеральной Авиалесоохране. По её данным, пожары ликвидированы в 39 российских регионах, передаёт «Интерфакс».

За неделю с 4 по 10 мая лесопожарные службы ликвидировали на территории Российской Федерации 627 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 119 797 га, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день работы по тушению 55 лесных пожаров проводятся в 13 регионах — в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Томской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Амурской областях, Хабаровском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях. В 59 субъектах РФ введён особый противопожарный режим.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин подготовил документ с перечнем поручений, составленный после совещания по ситуации с пожарами и паводками в регионах России. В нём содержится пункт об ужесточении наказаний за нарушения требований пожарной безопасности.