Юрист: опьянение не будет смягчающим обстоятельством для Ефремова

https://static.news.ru/photo/2d422f7a-ae47-11ea-b27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Андрей Князев предположил, что устроившему смертельное ДТП актёру Михаилу Ефремову грозит реальный срок. Юрист подчеркнул, что алкогольное опьянение не может быть смягчающим обстоятельством.

То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или ещё какие-то — они не исключают вменяемости. Если ты пьёшь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо, — сказал он в эфире НТВ.

По мнению Князева, Ефремова могут приговорить к 5–7 годам лишения свободы.

Актёр устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Сейчас артист помещён под домашний арест.

Ранее полковник ФСИН в отставке рассказал, в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, вероятно, его отправят в колонию-поселение. В таких исправительных учреждениях преступники живут в общежитиях, им разрешается иметь свои деньги и свободно их тратить.

Обычно заключённые работают в местных колхозах и на лесоповале. Но, по словам Макиенко, трудоустраиваться не обязательно. В комнате, где живут заключённые, им разрешается делать ремонт. За хорошее поведение осуждённым можно переехать из общежития в съёмное жильё неподалёку, писал NEWS.ru.