Юрист объяснил, как сбившая трёх детей на Mazda может уйти от наказания

Российская студентка Валерия Башкирова, которая сбила трёх малолетних детей, переходивших дорогу вместе с матерью, может избежать заключения в ближайшие годы. Об этом заявил юрист Александр Карабанов. По его словам, смягчить наказание, в частности отодвинуть его до момента окончания воспитания детей, может беременность, передаёт KP.RU.

Она сейчас забеременеет во время домашнего ареста и лет до 14 будет воспитывать ребёнка, — пишут в соцсетях.

Карабанов отметил, что произошедшее — серьёзная трагедия. Уйти от наказания Башкировой не удастся, одна попытка договориться с родственниками погибших может смягчить наказание.

Конечно, это сложно так быстро устранить душевные страдания пострадавших, но водитель может предложить родственникам компенсировать материальный ущерб, и суд примет это к сведению. Даже, если они откажутся, то водитель может перевести им на счёт деньги и таким образом показать свои добрые намерения и помыслы, — пояснил он.

В качестве примера он привёл дело Михаила Ефремова. Как отметил Карабанов, актёр пытался уклониться от наказания, не признавал вину, а потом хотел подкупить свидетелей, что является ещё одним преступлением.

Поэтому и приговор был соответствующий. Здесь же, в зависимости от действий виновницы ДТП и её защиты, может быть другой приговор, — резюмировал он.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм