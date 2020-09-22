Юные футболисты двух команд пострадали от удара молнии во время матча

Фото: Bernd März/dpa/Global Look Press

Дочь дизайнера Надежды Славиной 12-летняя Диана нашлась живой спустя сутки после своего исчезновения. Об этом сообщила сама мать девочки в Instagram.

Дизайнер выложила несколько сторис, где рассказала кое-какие подробности. Оказалось, что сама мать пока мало что знает о том, где была её дочь и кто её нашёл. Любимые, всё хорошо, Диана...