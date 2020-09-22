Юные футболисты двух команд пострадали от удара молнии во время матча

Один подросток экстренно госпитализирован на вертолёте в Швейцарии после получения ранения от удара молнии во время футбольного матча. Ещё 13 юных спортсменов доставлены в больницы на машинах скорой помощи.
По известной на данный момент информации, молния ударила в фонарный столб. Заряд перешёл в землю и распространился по полю, — цитирует РИА Новости полицию кантона Санкт-Галлен.
Пострадавшим подросткам обеих команд, участвовавших в злополучном матче, от 15 до 16 лет. Местная прокуратура и полиция выясняют детали инцидента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что две футболистки погибли и ещё три спортсменки пострадали от удара молнии в Мехико. Происшествие случилось во время футбольного матча в округе Тлауак на юго-востоке столицы Мексики. Матч был прерван из-за сильного дождя, но пять футболисток вернулись на поле за мячом. По газону рядом с ними ударила молния.