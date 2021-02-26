Юная TikTok-блогерша зарезала сестру-инвалида

https://static.news.ru/photo/f9dc5c9c-782a-11eb-9740-96000091f725_660.jpg Фото: SheldonÂ Cooper/Keystone Press Agency

Девушка-блогер из США зарезала старшую сестру-инвалида. 14-летняя восходящая звезда TikTok сама позвонила в полицию и призналась в убийстве.

Погибшая 19-летняя родственника была прикована к инвалидному креслу, так как у неё был церебральный паралич, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Dexerto. Родители в момент убийства были дома, но спали.

О причинах и обстоятельствах трагедии не сообщается. Известно, что когда правоохранители приехали на место происшествия, девушка была в истерике: она пыталась смыть кровь с рук снегом и постоянно повторяла фразу «Я убила свою сестру».

По законам штата Пенсильвания, где живёт семья, подозреваемую будут судить как взрослого человека. После предъявления обвинения ее доставят в местную тюрьму без права выйти под залог.

На канал девушки в TikTok были подписаны более 20 тысяч человек. Некоторые ролики набирали по несколько миллионов просмотров. После того, как информация о трагедии получила известность, администрация соцсети заблокировала аккаунт.

Ранее, как писал NEWS.ru, хирурги воронежской больницы спасли девятилетнюю девочку. Она проглотила магнитные шарики для съёмок ролика в социальной сети TikTok.