Устроивший стрельбу в казанской школе признался в содеянном

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в гимназии №175, признался силовикам в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, он и сам не знает , сколько школьников он убил. Юноша считает, что жертвами инцидента стали не менее семи человек. Кроме того, Галявиев полагает, что убил четверых взрослых.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Татарстане.