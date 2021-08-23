Ярославские санитары жестоко избили пациентку в лифте

В Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили девушку в лифте жилого дома. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Как сообщили «360» в областном департаменте здравоохранения, по факту избиения пациентки сотрудниками больницы начата проверка.

Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством РФ, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 23 августа. На кадрах видно, как двое мужчин с силой удерживают в лифте девушку с завязанными руками, при этом периодически наносят ей удары в живот и по голове. Сама девушка пытается сопротивляться и громко кричит.

Ранее сообщалось, что актрису театра и кино и невестку актрисы Ирины Муравьёвой Веронику Эйдлин избили рядом с домом. В элитном посёлке Назарьево Одинцовского городского округа неизвестный напал на девушку и нанёс ей серьёзные травмы, из-за чего та обратилась за медицинской помощью.