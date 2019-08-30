https://static.news.ru/photo/e566fea0-cad1-11e9-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Walters/AFLO

Спасатели пытаются восстановить доступ к больнице в префектуре Сага на юго-западе Японии, которую отрезало наводнением.

Уровень воды в больнице составляет порядка 70-80 сантиметров, кроме того, вода загрязнена промышленным маслом, разлившимся на сталелитейном заводе неподалёку также вследствие наводнения, передаёт канал NHK .

Пожарные пытаются откачать воду с помощью одиннадцати насосов.

В Японии 847,5 тысячи человек эвакуировали из-за продолжительных ливней. Об этом сообщило главное пожарное управление страны. Распоряжение об эвакуации получили жители трёх префектур: Сага, Фукуока и Нагасаки. В зоне бедствия оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах. По данным синоптиков, в течение ближайших суток в западной части Японии пройдут сильнейшие ливни, население предупредили о риске оползней и подтоплений.