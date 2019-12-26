https://static.news.ru/photo/658d2b68-2810-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Японский телеканал NHK по ошибке выпустил сообщение о ракетном запуске в КНДР, однако через несколько минут удалил новость с сайта.

В четверг, 26 декабря, в 18:22 по московскому времени на сайте телеканала NHK появилась информация о том, что корейская ракета упадёт к востоку от мыса Эримо (северная префектура Хоккайдо). Однако спустя некоторое время сообщение с сайта удалили и опубликовали опровержение, а также телеканал прервал вещание, чтобы сообщить об ошибке и принести извинения.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне научились обходить запрет на анонимность в Интернете при помощи неких сервисов. Они дают клиенту в аренду телефонный номер за небольшую сумму на несколько часов. С помощью этих номеров клиенты регистрируются в приложении и соцсети, а после могут использовать для распространения вредоносных программ и других видов мошенничества.