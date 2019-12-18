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Российские пограничники задержали несколько японских рыболовецких судов в районе Южных Курил из-за превышения ими допустимых объёмов вылова осьминога. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что излишки улова составили несколько тонн. При этом японские рыбаки попытались скрыть этот факт, указав не соответствующие действительности объёмы вылова в промысловых журналах.

Захарова добавила, что подобные нарушения фиксируются ежегодно, и призвала японскую сторону принять меры по соблюдению соглашения, подписанного Москвой и Токио 20 лет назад, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье было задержано японское судно, занимавшееся незаконной добычей краба. Ущерб, причинённый его действиями, был оценён в 39 млн рублей.