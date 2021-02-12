Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии

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Мощное землетрясение произошло в Японии. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1.

Сильные толчки ощущались в столице страны — Токио.

Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Как передаёт ТАСС, в момент землетрясения в зданиях падали мебель и техника. Кроме того, сработала аварийная система отключения газа.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Вероятность выхода на сушу огромной волны всегда высока после подобных катаклизмов в странах, территории которых расположены на берегу океана.

Ранее, как писал NEWS.ru, землетрясение произошло в Армении. Сильнее всего его ощущали в Ереване. Люди в панике покидали дома, опасаясь повторных толчков. Страх был обоснован: впоследствии была зафиксирована серия из 40 так называемых афтершоков. Кроме того, известно об одном пострадавшем. Подтвердились два сообщения о разрушениях.