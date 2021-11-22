Як-40 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку на Камчатке

На Камчатке в районе села Тиличики совершил аварийную посадку самолёт Як-40. Причиной инцидента стал отказ двигателя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
По данным пресс-службы, самолёт
Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село, — уточнили в правительстве региона.
На борту самолёта находились 13 человек, никто из них не пострадал. Всех пассажиров в правительстве края пообещали доставит до места назначения другим рейсом.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начало проверку инцидента.
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