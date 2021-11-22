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Як-40 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку на Камчатке

06:29, 23 ноября 2021
Як-40 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку на Камчатке Фото: dentorson.livejournal.com
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На Камчатке в районе села Тиличики совершил аварийную посадку самолёт Як-40. Причиной инцидента стал отказ двигателя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По данным пресс-службы, самолёт выполнял рейс из аэропорта «Тилички» в Петропавловск-Камчатский

Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село, — уточнили в правительстве региона.

На борту самолёта находились 13 человек, никто из них не пострадал. Всех пассажиров в правительстве края пообещали доставит до места назначения другим рейсом.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начало проверку инцидента.

Ранее на севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. Никто не пострадал

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