Як-40 с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку на Камчатке

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В капитально ремонтируемом здании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. Площадь распространения огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Также произошло частичное обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального МЧС.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Розенштейна, дом 39, к. 2. В капитально ремонтируемом здании происходит горение перекрытий на площади 1500 квадратных метров, — говорится в сообщении....