Ячейка исламистов ликвидирована в Казани

https://static.news.ru/photo/9127a3ca-2003-11eb-aa46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Казани. Задержаны пятеро её участников.

Исламисты вели деятельность, направленную на создание «всемирного халифата» и насильственное свержение действующей власти. Они распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и вербовали мусульман в свои ряды, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе обысков силовики изъяли у задержанных большое количество пропагандистских материалов, электронные носители информации и телефоны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце октября ФСБ ликвидировала две ячейки запрещённого в РФ международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра». Они действовали в Дагестане и Карачаево-Черкесии. При этом были задержаны более 20 человек.