«Я плакала и тряслась»: школьница рассказала о преследователе во дворе В Новосибирске мужчина преследовал девочек во дворе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городских сообществах Новосибирска распространяется аудиозапись от школьницы, которая утверждает, что ее вместе с подругой в микрорайоне Чистая слобода преследовал подозрительный мужчина, сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК». В полиции «КП-Новосибирск» заявили, что никаких обращений по этому инциденту не поступало.

Заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, участники и все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в полиции.

В аудио девочка рассказала, что им пришлось бежать со двора и прятаться в ближайшем доме. Мужчина шел за ними следом, пока девочка не стала стучаться во все двери.

Он за мной идет и смотрит просто на меня. Я просто бегу в квартиры и начинаю стучаться. Меня пускают, я все это рассказываю. Идет мужчина, я говорю: «Там моя подруга, заберите ее, я за нее переживаю». Я, конечно, начала трястись, очень сильно плакать. Маме буду звонить, пусть она заберет, — говорит девочка в аудио, адресованном учительнице.

Как пишет НГС, в городских чатах те, кто узнал мужчину на фото, утверждают, что тот — спокойный и нормальный человек.

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