Взяли в оборот: почему СК начал проверку в отношении Эльмана Пашаева

21 сентября Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева, который стал широко известен после участия в процессе по делу Михаила Ефремова. Проверка, как сообщают в ведомстве, связана с возможным мошенничеством с жилплощадью московской семьи, которая впоследствии якобы осталась без крыши над головой. Сам Пашаев отреагировал на начатую проверку спокойно, несмотря на то что её итогом может стать возбуждение уголовного дела. Буквально несколькими днями раньше адвокатская палата Северной Осетии лишила юриста адвокатского статуса сроком на один год. NEWS.ru постарался выяснить, почему Пашаев впал в немилость сразу после завершения суда над знаменитым подзащитным.

Разговоры о необходимости наказать адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, работавших по делу Михаила Ефремова, начались ещё в июне. Федеральную палату адвокатов (ФПА) возмущали их публичные выступления: адвокаты раздавали многочисленные комментарии и сообщали сведения, «составляющие предмет адвокатской тайны», а также использовали участие в деле «для саморекламы». 26 июня и 10 июля президент ФПА Юрий Пилипенко принял решение возбудить дисциплинарные производства в отношении Добровинского и Пашаева соответственно. Дела были переданы в адвокатские коллегии, в которых состояли на тот моменты адвокаты.

После вынесения приговора Ефремову к ФПА присоединился и Минюст. 15 сентября ведомство внесло в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении его статуса адвоката.

Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов А. А. Добровинского и Э. М. Пашаева, допущенными в ходе представления интересов сторон по уголовному делу, возбуждённому по факту дорожно-транспортного происшествия с участием М. О. Ефремова. Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности, — отметили в Минюсте.

Уже 18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил Эльмана Пашаева статуса адвоката. Восстановиться в этом звании юрист сможет через год — именно на такой срок ему запрещено заниматься адвокатской практикой.

Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привёл к вполне логическому завершению, — прокомментировал решение североосетинской палаты президент ФПА Юрий Пилипенко.

Теперь на персону Пашаева обратил внимание Следственный комитет. Поручение проверить сообщения СМИ о мошенничестве дал лично председатель СК Александр Бастрыкин.

В СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров. По их данным, он обманным путём прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь, — сказано в сообщении.

Речь идёт о семье Кирсановых. Утверждается, что около 20 лет назад Пашаев обманным путём прописался в квартире Елены Кирсановой, которая страдала психическим расстройством. Позже он приватизировал жильё и выселил владелицу. Юрист же уверяет, что никакого мошенничества не было: он давно был прописан в этой квартире вместе с Кирсановой, но заплатил деньги, чтобы остальные жильцы выписались.

В разговоре с NEWS.ru Пашаев подтвердил свою версию. Он сказал, что уже дважды заплатил за квартиру прежним собственникам, у него есть все документы, подтверждающие это.

Эти аферисты меня достали. Хорошо, что начали проверку, наконец всё выяснится. Эльман Пашаев юрист юрист

По его словам, во время рассмотрения в суде дела Ефремова ему поступали предупреждения от высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Мне говорили, что если не признаем вину, то я сначала останусь без статуса, а потом стану фигурантом уголовного дела. Я даже писал обращение президенту по этому поводу, — пояснил он.

Также он рассказал, что основные претензии Адвокатской палаты Северной Осетии касались его высказываний по поводу потерпевших. Однако, по мнению экс-адвоката, это не относится к адвокатской работе.

Худшее, что могли сделать — это вынести замечание. А статуса лишили, потому что им дали команду, — считает Пашаев.

Статс-секретарь ФПА Константин Добрынин пояснил NEWS.ru, что причина дисциплинарного дела против Пашаева — не его эмоциональность, а «сознательное игнорирование и нарушение им норм кодекса профессиональной этики адвоката».

Эльман Пашаев Сергей Булкин/NEWS.ru

Он добавил, что Пашаев наказан не за тактику защиты Ефремова, а за неподобающее поведение, которое нарушило принципы адвокатской профессии.

Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность, а также воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовных дел, в которых он не участвует. Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения. Во всех случаях адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, направленных на умаление достоинства или принижение профессиональных качеств других адвокатов. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Что касается меры наказания, продолжает юрист, это исключительно вопрос региональной адвокатской палаты. У квалификационной комиссии было три варианта: вынести замечание, предупреждение или лишить статуса.

Палата посчитала, что Пашаев «наработал» на лишение, значит, так тому и быть, — резюмировал он.

Говоря о проверке СК, Добрынин посетовал, что правоохранители начинают активничать только тогда, когда события приобретают широкий резонанс.