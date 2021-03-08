Взрывы в Экваториальной Гвинее унесли жизни 30 человек

https://static.news.ru/photo/a587d21c-800d-11eb-b953-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/guyelster

Не менее 30 человек погибли в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

В последние часы из-под завалов извлекли ещё 10 тел. Порядка 600 человек получили ранения, сообщает телеканал TVGE. Президент Экваториальной Гвинеи Теодор Обианг Нгема Мбасого выступил по национальному телевидению с обращением по поводу взрыва. Он обвинил военных в халатности при обращении со взрывчаткой.

Глава государства также допустил, что причиной инцидента мог стать перекинувшийся на склады огонь, разведённый для уничтожения сорной травы. Он обратился с призывом о помощи к международному сообществу.

На распространившихся в Сети кадрах с места происшествия запечатлены разрушенные дома, виднеются столбы дыма. Пострадавших развозят по медицинским центрам.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников.