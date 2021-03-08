Взрывы в Экваториальной Гвинее унесли жизни 30 человек

Не менее 30 человек погибли в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.
В последние часы из-под завалов извлекли ещё 10 тел. Порядка 600 человек получили ранения,
Глава государства также допустил, что причиной инцидента мог стать перекинувшийся на склады огонь, разведённый для уничтожения сорной травы. Он обратился с призывом о помощи к международному сообществу.
На распространившихся в Сети кадрах с места происшествия запечатлены разрушенные дома, виднеются столбы дыма. Пострадавших развозят по медицинским центрам.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников.