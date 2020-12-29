Взрывы прогремели в аэропорту Адена во время прибытия правительства Йемена

https://static.news.ru/photo/dd66e4b0-4a8f-11eb-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: liferdefempire/twitter.com

Несколько взрывов прозвучало в аэропорту города Аден. По словам местного источника в полиции, ЧП произошло в момент прибытия туда нового правительства из Эр-Рияда после принесения им присяги в столице Саудовской Аравии перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади.

Есть убитые и раненые, но министры находились в самолёте в это время, они не пострадали, — рассказал он.

Источник добавил, что всех министров перевезли во дворец правительства в Адене.

Согласно данным телеканала Al Arabiya , в результате инцидента погибло и пострадало большое количество людей. Другие подробности пока неизвестны.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября распределительная станция нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда подверглась ракетному обстрелу со стороны йеменских хуситов. Представители боевиков сделали заявление, в котором предупредили работающие в Саудовской Аравии иностранные компании, что подобные акции будут продолжаться.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается военный конфликт. Он усилился после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В декабре глава Йемена Абду Раббу Мансур Хади, находящийся в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение Юга страны. 30 декабря новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, который стал временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами.