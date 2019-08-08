В Северодвинске Архангельской области загорелась воинская часть. Пока известно о двух погибших и примерно десяти пострадавших. По предварительным данным, в части, где располагается испытательный полигон, взорвался двигатель жидкостной ракеты.

По неподтверждённым данным инцидент произошёл в военной части в поселке Ненокса, где располагается государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России . Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил факт инцидента. По его словам, на место вылетела санитарная авиация, больницы области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим.

В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили ТАСС в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, взрыв произошёл при испытании реактивного двигателя, при этом выбросов вредных веществ в атмосферу не произошло.

Экс-командующий Северным флотом (в т.ч. в 2000 году во время гибели «Курска») адмирал Вячеслав Попов отметил, что жидкотопливный двигатель используется в баллистический ракетах, в том числе и для морского базирования.

Ничего страшного не произошло. Это действующий полигон, во время испытаний такое бывает. Вячеслав Попов экс-командующий Северным флотом (в т.ч. в 2000 году во время гибели «Курска») адмирал

Он отметил, что то что пострадали люди — ужасно.

Я уверен, что будет проведено расследование. Я не могу говорить о причинах, меня там не было. Может быть нарушили технику безопасности, может быть что-то ещё. Комиссия разберётся, — заключил эксперт.

Спровоцировать пожар могла детонация боеприпасов, заявил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, предположительно сдетонировали боеприпасы. За этим последовал пожар и взрывы.

Также источник издания уточнил, что причиной детонации боеприпасов могло стать нарушение техники безопасности.



Позже стало известно, что в результате ЧП пострадали представители Минобороны и предприятия-разработчика.

Это уже второй случай за месяц. Ранее News.ru писал, что в окрестностях города Ачинск Красноярского края взорвался склад боеприпасов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. По данным СМИ, пожар охватил два хранилища, где находились в общей сложности около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Спасатели эвакуировали жителей ближайших населённых пунктов.